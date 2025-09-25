Im Jahr 1762 endet die Geschichte des Wolfs in der Rennsteigregion. Damals war bei Scheibe – heute ein Ortsteil von Neuhaus am Rennweg – der letzte Wolf in der Oberherrschaft des Fürstentums Schwarzburg-Rudolstadt geschossen worden. Die Historie könnte fortgeschrieben werden, wenn auch manche in der Region auf eine Fortsetzung gerne verzichten würden. Seit Mittwoch hat das Thema Wolf einmal mehr an Brisanz zugelegt.