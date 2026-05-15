Der Männertag, vielerorts auch Vatertag genannt, fällt auf Christi Himmelfahrt, weil die traditionellen „Herrentouren“ im 19. Jahrhundert auf diesen freien Donnerstag gelegt wurden, um Ausflüge zu ermöglichen. Der weltliche Brauch des Vatertags verbindet sich mit dem religiösen Feiertag 40 Tage nach Ostern, an dem Jesus als „Sohn zum Vater“ in den Himmel aufstieg. So erklärt zumindest das Internet die Bedeutung des Tages, der von vielen Menschen in Deutschland heutzutage vor allem als geselliger Wandertag genutzt wird – sei es im Freundeskreis oder ganz in Familie.