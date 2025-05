Rennsteigregion: Partys für Kids zwischen Neuhaus und Steinach

In der Rennsteigregion starten die Feierlichkeiten zum Ehrentag der Mädchen und Jungen bereits am Samstag, 31. Mai, ab 14 Uhr am Kultur- und Vereinshaus in Goldisthal. Bei schlechtem Wetter wird drin gefeiert. Zwei Hüpfburgen stehen bereit, es darf Fußball-Dart gespielt werden und Arthur, der Clown, sorgt für Spaß und gute Laune. Beim Kinderschminken kann man mit entsprechender Bemalung in die Rolle seiner Lieblingsfigur schlüpfen oder einfach nur mit Blümchen und Marienkäfern den Sommer begrüßen. Am Glücksrad gibt es viele tolle Preise zu gewinnen. Für Essen und Trinken sowie ein Kindermenü ist bestens gesorgt, verspricht der Kermsenverein Goldisthal. Damit auch die großen Kinder ihren Spaß haben, wird am Abend das Champions League Finale übertragen.