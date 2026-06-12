Nein, ein Lied von Herbert Roth haben sie nicht im Repertoire, die Nünchritzer Sangesfreunde. „Aber wir arbeiten dran. Ich habe das Lied und die Noten hier in Suhl als pdf bekommen und wir werden es einstudieren“, kündigt Peggy Malyska-Janensch an. Die Chorleiterin ist mit ihren Sängerinnen und Sängern ein verlängertes Wochenende lang in Suhl auf den Spuren des großen Suhler Volksmusikers unterwegs. Dass sie dabei im erst jüngst neu eröffneten Herbert-Roth-Café im CCS auf seine Tochter Karin Roth treffen und von ihr eine Stunde lang aus erster Hand Erinnerungen mitnehmen können, ist eine große Überraschung.