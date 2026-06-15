Der größte Schlager aus dem Thüringer Wald als Schulstoff: Es gibt ganz sicher schlechtere Dinge, die Schüler lernen können. Aber auch nützlichere, wichtigere und schwierigere. Daher sollte man die fixe Idee der Landesregierung, das Rennsteiglied in den Lehrplan zu schreiben, weder verdammen noch allzu ernst nehmen. Details sind zwar noch nicht bekannt. Aber es wird wohl auf eine oder zwei Musikstunden hinauslaufen, die reichen, um das harmlose Lied mit seinen simplen Zeilen zu begreifen und unfallfrei über die Lippen zu bringen.