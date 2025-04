„Heut ist Geburtstag, wir gratulieren und bringen Dir ein Ständchen dar.“ Das passt. Denn die Schöpfer des Rennsteigliedes wie auch dieser populär gewordenen Melodie sind ebenfalls Herbert Roth und sein treuer Freund und Textdichter, „Kaschi“ Karl Müller. Und so ertönt das Rennsteiglied, begleitet von Gitarrenklängen, fröhlich und aus vollen Kehlen an diesem sonnigen Dienstagvormittag am Rennsteig. Wanderer, die justament am Borstenplatz vorbei laufen, bleiben überrascht stehen und freuen sich: Ja, so klingt’s in den Bergen …