Ob Herbert Roth und Karl Müller ahnten, welch besonderes Geschenk sie der Nachwelt mit ihrem Rennsteiglied machen würden? Was würden sie und ihre musikalischen Mitstreiter, die das Lied hinaus trugen, wohl sagen, wenn sie den in Suhl so groß gefeierten 75. Geburtstag ihres Rennsteigliedes miterlebt hätten? „Trinkt darauf und dann geht wieder nach Hause. Dieses ganze Tamtam hätte er wahrscheinlich gar nicht gewollt“, sind Tochter Karin und Enkeltochter Constanze Roth von Herbert Roths Reaktion überzeugt. „Denn er war viel zu bescheiden.“