Der GutsMuths-Rennsteiglaufverein hat einen neuen Präsidenten. Die Mitgliederversammlung in der Landessportschule Bad Blankenburg wählte am Samstag den Erfurter Uwe Albus zum Nachfolger von Jürgen Lange, der nach 21 Jahren im Amt nicht wieder kandidierte. Der 50-jährige Steuerberater war bislang als Vizepräsident für den Verein tätig und stellte sich mit einem deutlich verjüngten Team zur Wahl. Zu neuen Vizepräsidenten wählte die Versammlung Jörg Arndt (Frauenwald) und Harald König (Schleusingen) und sowie die Bürgermeisterin von Vesser, Sylvia Hamatschek. König war zuvor 27 Jahre als Schatzmeister für den Verein tätig. Die Aufgabe hat jetzt der Schleusinger Bankkaufmann Michael Herbach übernommen.