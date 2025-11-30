Mit so einem Besucherandrang hatten die Organisatoren des ersten Schmiedefelder Adventsmarktes nicht gerechnet: Gut, dass der Rewe-Markt am späten Nachmittag noch Brötchen in Reserve hatte und ausreichend Bratwürste eingefroren waren, so dass Nachschub geholt werden konnte. „Wir haben gehofft, dass die Idee zündet und wir volles Haus haben, aber dass sie so einschlägt, hat uns alle überrascht und natürlich sehr gefreut. Das ist sozusagen positiver Stress heute“, sagt Christopher Gellert. Der Geschäftsführer des Guts-Muths Rennsteiglaufvereins hatte die Idee zu der neuen vorweihnachtlichen Veranstaltung. Gern werde der Rennsteiglaufverein die Halle dafür zur Verfügung stellen und bei der Gestaltung mitwirken. Einzige Bedingung: Dass man nicht allein bleibt und andere Vereine mit in die organisatorischen und logistischen Speichen greifen. Bei den Verantwortlichen des SV Rennsteig, des Kirmesvereins, des Heimatund Tourismusvereins Schmiedefeld/Vesser, des Gesangvereins Frohsinn sowie bei seinen Mitstreitern aus den eigenen Reihen stieß er auf offene Ohren. So wurde aus der Idee ein Gemeinschaftsprojekt, das gleich beim ersten Mal mit großem Erfolg umgesetzt wurde. Dabei erwies sich das schützende Dach Rennsteiglaufhalle angesichts des nasskalten Wetters an diesem Samstagnachmittag gegenüber dem Chrisamelmart und anderer Freiluft-Veranstaltungen klar im Vorteil.