Der 52. Rennsteiglauf hat am Samstagmorgen mit Favoritensiegen auf der Halbmarathon-Strecke begonnen. Laura Hottenrott aus Kassel und der Erfurter Roman Freitag durchquerten das Ziel am Schmiedefelder Sportplatz als Erste. Für Olympiateilnehmerin Hottenrott (1:24:40 Stunden) gab es bei ihrem Rennsteiglauf-Debüt gleich einen Sieg, Freitag (1:13:00) triumphierte auf der 21,4-Kilometer-Distanz mit Start in der Oberhofer Ski-Arena zum vierten Mal hintereinander.