In seinen besten Zeiten konnte er mit seinen Oberschenkeln Walnüsse knacken, problemlos. Jahrelang galt der einstige Bahnradfahrer, Teamsprint-Bronzemedaillengewinner bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking beziehungsweise 2012 in London als weltbester Anfahrer. Klar, dass René Enders da gewaltige Oberschenkel haben musste.