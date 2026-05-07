Bis Schließung der Online-Meldung hatten sich insgesamt 18.489 Läufer und Wanderer auf den verschiedenen Strecken für die 53. Auflage des GutsMuths-Rennsteiglaufes an diesem Samstag angemeldet – „ein Zuwachs von 592 Teilnehmern im Vergleich zum vergangenen Jahr“, freut sich Präsident Uwe Albus. Rund zwei Drittel davon gehen in Oberhof beim Halbmarathon (7.396) sowie beim Nordic Walking-Wettbewerb (1443) in der Skiarena an den Start, die 2893 Wanderer werden wie bisher in der Ortsmitte auf die Strecke geschickt. 755 Wanderer starten in Neuhaus zur Marathon-Wanderung.