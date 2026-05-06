Werbung für die Region: Marke Rennsteiglauf noch besser nutzen

Unsere Empfehlung für Sie 9. Mai ist Rennsteiglauf Das Läuferbier ist schon gebunkert Die Rennsteiglaufhalle im Zielort Schmiedefeld wandelt sich in den Tagen vor Europas größtem Crosslauf von einer Logistikdrehscheibe zur Partylocation. Was passiert dort?

Party am Bahnhof

In der Rennsteigregion Neuhaus am Rennweg soll das Potential des Laufes künftig noch intensiver genutzt werden. Jedes Jahr aufs Neue macht sich der Startort schick für die über 3000 Läufer der 42,2 Kilometer langen Marathonstrecke. Der Thüringer Wald Shop direkt am Bahnhof der Stadt, sorgt mit einer „After-Run-Party“ ab 12 Uhr und längeren Öffnungszeiten für einen Anlaufpunkt für Läufer und Angehörige während und nach dem Lauf. Die Tourist-Information wirbt gemeinsam mit der Stadtverwaltung über Banner, einen Informationsflyer im Starterbeutel, bis hin zu Live-Musik direkt an der Laufstrecke. Die Mitarbeiter sind am Startplatz zur Startnummernausgabe vor Ort, beraten die Läufer über Angebote und bringen passende Souvenirs mit – ein Service, der jährlich sehr gut angenommen wird.