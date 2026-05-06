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  6. Marke Rennsteiglauf noch besser nutzen

Werbung für die Region Marke Rennsteiglauf noch besser nutzen

Rund 18.500 Läufer strömen dieses Wochenende in den Thüringer Wald. Was kann getan werden, um diese Besucher länger in der Region zu halten?

Werbung für die Region: Marke Rennsteiglauf noch besser nutzen
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Nach dem Rennen sollen die Läufernoch etwas im Thüringer Wald unternehmen. Foto: Agentur Thüringer Wald Card/Udo Bernhart

Der beliebteste Crosslauf Europas lädt in den Thüringer Wald. Jährlich Mitte Mai ist der Rennsteiglauf eine feste Größe im Kalender eines sportbegeisterten Publikums. Der GutsMuths-Rennsteiglaufverein e.V. mit Sitz in Schmiedefeld verzeichnet steigende Teilnehmerzahlen. In diesem Jahr werden rund 18.500 Läufer erwartet. Das sind rund 600 Teilnehmer mehr als im vergangenen Jahr. Die Region freut sich über volle Hotels und Ferienwohnungen, Gaststätten und Supermärkte, teilt die Agentur Thüringer Wald Card mit. Der Rennsteiglauf sorgt für Umsatz. Die IHK-Südthüringen und der Dehoga Thüringen e.V. betonen alljährlich, dass der Rennsteiglauf ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Hotellerie und Gastronomie ist. Doch wie kann das Potenzial noch mehr ausgeschöpft werden?

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Party am Bahnhof

In der Rennsteigregion Neuhaus am Rennweg soll das Potential des Laufes künftig noch intensiver genutzt werden. Jedes Jahr aufs Neue macht sich der Startort schick für die über 3000 Läufer der 42,2 Kilometer langen Marathonstrecke. Der Thüringer Wald Shop direkt am Bahnhof der Stadt, sorgt mit einer „After-Run-Party“ ab 12 Uhr und längeren Öffnungszeiten für einen Anlaufpunkt für Läufer und Angehörige während und nach dem Lauf. Die Tourist-Information wirbt gemeinsam mit der Stadtverwaltung über Banner, einen Informationsflyer im Starterbeutel, bis hin zu Live-Musik direkt an der Laufstrecke. Die Mitarbeiter sind am Startplatz zur Startnummernausgabe vor Ort, beraten die Läufer über Angebote und bringen passende Souvenirs mit – ein Service, der jährlich sehr gut angenommen wird.

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Informationen im Starterbeutel

„Wir haben mit dem Rennsteiglauf beste Voraussetzungen für ein touristisches Marketing, die Region nutzt dies aber leider immer noch zu wenig. – Das soll sich künftig ändern.“, sagt Jörg Seifert, Geschäftsführer der Thüringer Wald Service GmbH.

Die Thüringer Wald Service GmbH mit Sitz in Friedrichshöhe sorgt dafür, dass die Angebote der Region gebündelt und entsprechend kommuniziert werden. Als Betreiber der Tourist-Information des Erholungsortes Neuhaus am Rennweg ist die Service GmbH verantwortlich für die touristische Vermarktung der Rennsteigregion.

Seit Juni 2024 gibt es die All-Inclusive-Gästekarte auf Basis der etablierten Thüringer Wald Card. Sie ermöglicht kostenfreien Eintritt in die Freizeitwelt des Thüringer Waldes. Jeder Gastgeber im Thüringer Wald hat die Möglichkeit, diesen Service für seine Gäste anzubieten.

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06.05.2026 11:02 Langjähriger Präsident Jürgen Lange Jetzt ist er ein ganz normaler Rennsteigläufer

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Insgesamt zehn All-Inclusive-Gastgeber gibt es schon in der Rennsteigregion Neuhaus am Rennweg. Erstmalig werden diese über eine Broschüre an die Läufer vorgestellt, mit dem Ziel, für einen längeren Urlaub im Thüringer Wald zu animieren. Die Karte bietet zahlreiche Möglichkeiten der Urlaubsgestaltung: Von der Fahrt mit der Sommerrodelbahn in Ernstthal, über das Glaskugelblasen in Lauscha, den Besuch der Erlebniswelt Saalfelder Feengrotten, einer Stippvisite im Deutschen Spielzeugmuseums in Sonneberg und der Veste Coburg.

Insgesamt sind es rund 150 Ausflugsziele im Thüringer Wald, die mit der Karte in der Tasche besucht werden können, ohne dafür Eintritt zu zahlen.

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04.05.2026 18:57 Helfer der ersten Stunde Mit Riesenteebeuteln in Waschkesseln

Einfallsreichtum und Erfindergeist waren immer schon zum Rennsteiglauf gefragt. Das wissen auch Roland Eichhorn und Ulrich Häußer. Sie gehören zu den Helfern der ersten Stunde.

Mit der Ausgabe der Startunterlagen erhalten die Läufer ihren Starterbeutel. Über diesen Beutel können die Läufer Kleidungsstücke oder persönliche Dinge zum Zielort nach Schmiedefeld bringen lassen. Der Beutel ist gefüllt mit Informationsmaterial zum Lauf und dem ein oder anderen Nützlichen. In diesem Jahr finden die Läufer am Startort Neuhaus am Rennweg auch ein Tagesticket für die Thüringer Bergbahn im Schwarzatal oder eine Eintrittskarte für das Museumsfest im Hennebergischen Museum Kloster Veßra und dem „Heima(rk)t“, welcher am Sonntag, den 10. Mai stattfindet.

„Auf der Heimreise noch etwas im Thüringer Wald unternehmen, was natürlich auch in Erinnerung bleibt, und zum Wiederkommen animiert“ – das sei das Ziel der Thüringer Wald Service GmbH, heißt es weiter. Über die eingelösten Tagestickets und Eintrittskarten kann nachvollzogen werden, ob das auch funktioniert hat.