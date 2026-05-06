Werbung für die Region: Marke Rennsteiglauf noch besser nutzen

Der beliebteste Crosslauf Europas lädt in den Thüringer Wald. Jährlich Mitte Mai ist der Rennsteiglauf eine feste Größe im Kalender eines sportbegeisterten Publikums. Der GutsMuths-Rennsteiglaufverein e.V. mit Sitz in Schmiedefeld verzeichnet steigende Teilnehmerzahlen. In diesem Jahr werden rund 18.500 Läufer erwartet. Das sind rund 600 Teilnehmer mehr als im vergangenen Jahr. Die Region freut sich über volle Hotels und Ferienwohnungen, Gaststätten und Supermärkte, teilt die Agentur Thüringer Wald Card mit. Der Rennsteiglauf sorgt für Umsatz. Die IHK-Südthüringen und der Dehoga Thüringen e.V. betonen alljährlich, dass der Rennsteiglauf ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Hotellerie und Gastronomie ist. Doch wie kann das Potenzial noch mehr ausgeschöpft werden?