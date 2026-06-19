Rennsteiglauf-Urgestein: Brömel erhält Verdienstorden

Kurz vor dem Rennsteig-Staffellauf, der an diesem Samstag über die Bühne geht, ist Jörg Brömel in der Erfurter Staatskanzlei vom Thüringer Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU) mit dem Thüringer Verdienstorden ausgezeichnet worden. Der langjährige Gesamtleiter des Rennsteiglaufs gehört seit gut dreieinhalb Jahrzehnten zu den wichtigsten Organisatoren des Lauf-Klassikers. Heutzutage ist Brömel ehrenamtlicher Leiter im Zielort Schmiedefeld, wo er mit über 100 Helferinnen und Helfern für die reibungslose Durchführung der Großveranstaltung sorgt.