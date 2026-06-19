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  6. Brömel erhält Verdienstorden

Rennsteiglauf-Urgestein Brömel erhält Verdienstorden

Der langjährige Sportorganisator und Trainer ist vom Thüringer Ministerpräsidenten in der Erfurter Staatskanzlei ausgezeichnet worden.

Rennsteiglauf-Urgestein: Brömel erhält Verdienstorden
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Würdigung: Jörg Brömel (rechts) und Ministerpräsident Mario Voigt. Foto: Hans-Georg Kremer

Kurz vor dem Rennsteig-Staffellauf, der an diesem Samstag über die Bühne geht, ist Jörg Brömel in der Erfurter Staatskanzlei vom Thüringer Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU) mit dem Thüringer Verdienstorden ausgezeichnet worden. Der langjährige Gesamtleiter des Rennsteiglaufs gehört seit gut dreieinhalb Jahrzehnten zu den wichtigsten Organisatoren des Lauf-Klassikers. Heutzutage ist Brömel ehrenamtlicher Leiter im Zielort Schmiedefeld, wo er mit über 100 Helferinnen und Helfern für die reibungslose Durchführung der Großveranstaltung sorgt.

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Neben seiner umfangreichen ehrenamtlichen Tätigkeit arbeitete der 1960 geborene Sportorganisator 17 Jahre als Geschäftsführer der Rennsteiglauf Sportmanagement und Touristik GmbH. Darüber hinaus war Brömel über einen langen Zeitraum im nordischen Skisport aktiv und kümmerte sich um den Thüringer Nachwuchs. Dieses Engagement wurde 2022 vom Deutschen Skiverband mit der Auszeichnung als Trainer des Jahres gewürdigt.