Zum 52. Mal findet an diesem Samstag der Rennsteiglauf statt. Vieles bei der Organisation ist Routine, aber eben kein Selbstläufer. „Wir sind im Plan, alles wird heute final hergerichtet“, sagt Wettkampfleiter Stefan Neidhardt am Freitagvormittag. Alles. Das sind die drei Startareale in Eisenach, Neuhaus und Oberhof samt Anmeldebüros, das ist der Zielort Schmiedefeld. Das sind die verschiedenen Strecken und die insgesamt 20 Versorgungspunkte entlang des Rennsteigs. Das sind Versorgungsbuden, Bratwurststände, Zelte, Zäune, Straßen- und Hinweisschilder, Toiletten oder Werbebanner. Und die Zeitnahme.