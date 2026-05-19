Mit mehr als 8000 Startern waren der Halbmarathon und die Nordic-Walking-Distanz von Oberhof nach Schmiedefeld auch bei der 53. Auflage am 9. Mai finanzieller und logistischer Motor des GutsMuths Rennsteiglaufes, bei dem insgesamt knapp 16 000 Läufer und Wanderer über die Strecken gingen. Während der Startort Oberhof nach einigen Modifizierungen in den vergangenen Jahren wie der Verlegung des Halbmarathon-Starts in die Arena am Grenzadler und der räumlichen Start-Trennung von Läufern und Wanderern für den Ansturm gut gerüstet ist, erwies sich in diesem Jahr die Kloßparty in der Dreifelderhalle als Nadelöhr. So gab es zum Teil heftige Kritik von einigen Teilnehmern vornehmlich in sozialen Netzwerken.