Die Soße ist Sache von Jule und Susanne, Kristin bugsiert den Kloß-Zweier auf den Teller und Charlotte die Roulade, während Annemarie einen Klacks Rotkohl beisteuert. Ein gutes Dutzend Frauen, allesamt vom Damenteam der SG Lauscha/Neuhaus, ist am Freitagabend zuständig für die Magenfragen. Nur ein Mann beansprucht in dieser rein weiblichen Runde eine „tragende“ Rolle: Tim, der die schweren Körbe mit all dem Geschirr beiseite zu räumen hat. 1600 Portionen wollen schlussendlich an den Mann bzw. die Frau gebracht sein am Vorabend des Rennsteiglaufs. So ein menschlicher Bewegungsapparat möchte schließlich versorgt sein, bevor er tags darauf Stock und Stein unter die Füße nimmt.