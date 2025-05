Den Namen des Vorjahressiegers im Marathon, Samsom Tesfazghi, mussten die Organisatoren des Rennsteiglaufes in der Meldeliste lange suchen. Warum? Der aus Eritrea stammende und für den SV Sömmerda startende Läufer hatte Vor- und Nachname bei der Anmeldung vertauscht. So ist er nicht unter „T“ sondern unter „S“ mit der Startnummer 4934 zu finden. Europas größter Crosslauf findet am Samstag bereits zum 52. Mal statt. Zielort ist Schmiedefeld. Fast 18000 Läufer und Wanderer haben gemeldet.