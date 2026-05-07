Rennsteiglauf: Medienpreis für Jubiläumsbuch

Für das Jubiläumsbuch „50 Jahre Rennsteiglauf – Vom Abenteuer zum Massenlauf“ wurde der Rennsteiglaufverein jüngst mit dem Medienpreis des Landesportbundes in der Kategorie „Sporthistorie“ ausgezeichnet. Rennsteiglaufmitbegründer Dr. Hans-Georg Kremer konnte die Auszeichnung als Leiter des Autorenkollegiums zusammen mit dem Ehrenpräsidenten Jürgen Lange und Mitautor Sieghard Zitzmann in Weimar entgegennehmen. „Der Preis geht an ein echtes Stück Thüringen. An ein Ereignis, das Generationen bewegt hat und an ein Buch, das genau diese Geschichte eindrucksvoll erzählt“, so der Landesportbund in seiner Laudatio. Wer das Buch noch nicht in seiner Sammlung hat, kann es am Lauftag in Schmiedefeld zum Preis von 19,90 Euro am Stand des Heimatvereins erwerben.