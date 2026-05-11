Es sind Geschichten wie diese, die zeigen, was den Rennsteiglauf neben aller sportlichen Leistung ausmacht: Zusammenhalt, Hilfsbereitschaft und Ehrenamt. Ein Supermarathon-Teilnehmer ist beim 53. GutsMuths-Rennsteiglauf nach heftigen Krämpfen auf der Strecke zusammengebrochen. Andere Läufer stoppten ihren eigenen Lauf, um ihm zu helfen. Später übernahm die DRK-Bergwacht Bad Liebenstein die Rettung im schwierigen Gelände des Thüringer Waldes.