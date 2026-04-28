„Mitte Mai ist Rennsteiglauf“ – dieser Spruch hat in der regionalen Läuferszene seit Jahrzehnten einen festen Platz. Auch bei Uwe Albus, einem 50-jährigen Freizeitsportler mit Supermarathon-Erfahrung. Bei der 53. Auflage des Kammweg-Klassikers am 9. Mai dieses Jahres wird er die Laufschuhe allerdings zu Hause lassen. Das liegt daran, dass der Steuerberater mit Kanzleisitz in Erfurt die Veranstaltung zum ersten Mal in höchst offizieller Funktion erlebt. Wir haben im Vorfeld mit ihm gesprochen.