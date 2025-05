Tummeln sich am Samstag die Massen im Zielort Schmiedefeld, so ist am Freitag Oberhof der Hotspot des Rennsteiglaufes. Von den fast 18 000 gemeldeten Startern des Kultlaufes nehmen etwa 11 500 den Halbmarathon sowie die Walking- und Wanderstrecke von Oberhof aus in Angriff. Eine Menschenmenge, die in der Wintersportmetropole trotz guter Infrastruktur vor Ort bewältigt sein möchte. Sowohl am Freitag, dem Hauptanreisetag inklusive Anmeldung von 13 bis 21 Uhr, sowie am Samstagmorgen ab 5.30 Uhr bis hin zum Start.