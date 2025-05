Was in den ersten Jahren des inzwischen legendären GutsMuths-Rennsteiglaufes in den Ausschreibungen noch nicht vorgesehen war, ist – natürlich lange eine Selbstverständlichkeit – eine Differenzierung nach Geschlechtern. International wurden erst Ende der 1960 Jahre Marathonläufe für Frauen angeboten. In der DDR fanden sogar erst 1982 die ersten Frauen-Marathonmeisterschaften statt.