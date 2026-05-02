Christopher Gellert hat beim Rennsteiglauf den Hut auf. Der 44-jährige Suhler ist seit 2021 Gesamtleiter der Veranstaltung, die weit über die Region hinaus strahlt und für viele Sportinteressenten – ebenso wie die Weltcups in Oberhof oder die meisterlichen Volleyballerinnen des VfB Suhl – zu einem Synonym für Südthüringen geworden ist. Wir haben mit Christopher Gellert über Tradition, Geld, Trends und Meldezahlen gesprochen.