Diese Leistung ist außergewöhnlich: Daniel Oemus hat souverän den Supermarathon des 52. Rennsteiglaufs gewonnen und dabei ihren eigenen Streckenrekord aus dem Jahr 2018 um knapp sieben Minuten unterboten. Nach 5:43:23 Stunden überquerte die 36-jährige Unfallchirurgin aus Gera am Samstagmittag den Zielstrich in Schmiedefeld und berichtete: „Zwischenzeitlich hatte ich sogar spekuliert, dass es eine Zeit um die 5:30 Stunden werden könnte. Aber auf den letzten 20 Kilometern waren meine Beine nicht mehr ganz so super.“