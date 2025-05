Rennsteiglauf: Antonia Horn: „Das mache ich nie wieder“

Mit Ehemann und Top-Biathlet Philipp Horn, der sie per Rad von Neuhaus nach Schmiedefeld begleitete, modernisiert die 28-Jährige gerade in Oberhof in der Tambacher Straße das einstige „Haus am Waldesrand“. Elf Zimmer und eine Ferienwohnung mit insgesamt 26 Betten soll das in „Basislager“ umbenannte Hotel bieten. Die Eröffnung ist für Herbst avisiert.