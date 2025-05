Am Großen Inselsberg geht nichts mehr. Mehr als vier Stunden ist Wolfgang Nadler inzwischen unterwegs. Die Schmerzmittel wirken schon längst nicht mehr, wie er sich das gewünscht hätte. Wenn sie es überhaupt jemals richtig taten. Nadler lehnt sich an einen Zaun. „Da haben sie mich gestreckt, damit ich mal wieder gerade bin“, erzählt er am Sonntagabend, wieder zu Hause im sächsischen Delitzsch, das seit dem Abschluss seines Lehramtsstudiums in Leipzig die Heimat des gebürtigen Jenaers ist. Endlich ein wenig ausruhen auf der Couch.