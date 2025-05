Rennsteiglauf: 18.224 Anmeldungen, 15.629 Starts

Mit genau 18224 Meldungen bis zu den verschiedenen Starts am Samstagmorgen in Eisenach, Neuhaus und Oberhof erfreut sich der Rennsteiglauf weiterhin größter Beliebtheit. Gegen Mittag gaben die Organisatoren dann bekannt, dass exakt 15629 Läufer, Walker und Wanderer die verschiedenen Strecken in Angriff genommen haben. Das entsprich einer Ausfallquote von über 14 Prozent und bewegt sich damit im Rahmen der Vorjahre.