Rennsteigkobolde Suhl: Handgefertigtes für den Schulanfang

Ein klein wenig müssen sich ein paar der Rennsteigkobolde noch gedulden, bis es mit der Schule losgeht. Geschenke gibt es allerdings auch jetzt schon. Ganz ohne Zuckertüte. Grund dafür ist das Förderprojekt des Bundes „Biwaq“, das seit 2023 in Suhl praktiziert wird und für die Stärkung der Gemeinschaft und die Verbesserung der Lebensqualität sowie soziale Gerechtigkeit in benachteiligten Stadtteilen gedacht ist. Genauso wie eben in Suhl-Nord. Um den Kindergarten mit einer Spende zu unterstützen, taten sich die Teilnehmer des Biwaq-Projektes eigens mit der wbm, der Werkstatt für Bildung und Medien, zusammen. Durch die gemeinsamen Anstrengungen konnten somit 150 Euro an den hiesigen Kindergarten übergeben werden.