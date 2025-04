Es ist alles andere als frühlingshaft – das Wetter an diesem Karfreitag auf der Oberhofer Höh’. Kalt, grau und ungemütlich – fehlt nur noch, dass wieder Schneeflocken vom Himmel kommen. Und das, wo doch auch in Oberhof die Frühlingssonne in den vergangenen Tagen schon mächtig eingeheizt hat und die letzten Schneereste dahinschmelzen ließ. Doch auf dem kurzen Weg vom Parkplatz am Rondell bis zum Eingang des Rennsteiggartens herrscht schon am Vormittag viel Betrieb. Aus gutem Grund: Das touristische und botanische Kleinod, in dem sich auf sieben Hektar Fläche fast 400 verschiedene Gebirgspflanzen aus aller Herren Ländern tummeln, ist aus seinem Winterschlaf erwacht.