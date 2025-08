„Wird wieder ein Wessi kaufen und mit großen pampam in der Zeitung seine Lügen unterbreiten was er damit vorhat und nichts wirds … siehe Rennsteigbaude …“ Mit exakt jenem Wortlaut hat vor einiger Zeit ein Mann in einer Neuhäuser Facebookgruppe seine Meinung dazu abgegeben, was er vom Versuch der Stadt Neuhaus am Rennweg hält, das Geißlerhaus – Museum und Geburtshaus von Dr. Heinrich Geißler – zu verkaufen. In dem Atemzug spielt er auch auf die Rennsteigbaude, das ehemalige Gasthaus am Eingang der Stadt an, das seit beinahe zwei Jahren in neuen Händen ist. Wie berichtet, in denen von Marko Hennhöfer, der in Ilmenau lebt, aber aus dem Schwarzwald stammt. Ein gebürtiger Wessi also, um die Wortwahl aus dem Facebook-Kommentar wieder aufzugreifen.