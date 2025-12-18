Der Weihnachtsmann kam bereits am Vormittag in die Werkstätten, um die Mitarbeiter zu beschenken. Ab 13 Uhr glich dann der Speisesaal einer großen Feiergesellschaft. Die Tafeln waren festlich geschmückt und für den Kaffeenachmittag reichlich gedeckt. Wie gewohnt begrüßte Katrin Welke, Chefin der Rennsteig-Werkstätten (RSW), die Anwesenden und gab einen Rückblick auf das Jahr, in dem wieder großartige Leistungen von den Mitarbeitern vollbracht wurden. Für das kommende Jahr kündigte sie die Vergrößerung des Speisesaals an; je nach Wetterlage soll im Frühjahr mit den Bauarbeiten begonnen werden. Die Vorbereitungen seien bereits getroffen, wie man unschwer durch die Fenster hinter der Bühne erkennen konnte.