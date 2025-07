Deutschlands größter Staffellauf auf dem berühmtesten Weitwanderweg Europas ist eine echte Herausforderung für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Seit dem Auftakt im Jahr 1999 entwickelt sich der Rennsteig-Staffellauf stetig weiter, allerdings steht für 2026 eine Änderung des Streckenverlaufs an. In diesem Jahr dominierte auf der altbewährten Strecke von Hörschel bis nach Blankenstein aber wieder einmal die Frauenstaffel der Pleßgirls – im dritten Jahr in Folge. Was ist ihr Geheimnis?