Was für ein Schauspiel. Spiegelglatt liegt die Wasserfläche vor mir. In ihr spiegeln sich der Wald und die Wolken. Wald, Wasser, Wolken – was für eine Mischung. Dafür haben sich die Mühen des Weges hierher allemal gelohnt. Ich stehe auf der Mauer des Vorstaubeckens der Talsperre Schönbrunn. Des Trinkwasserspeichers des Thüringer Waldes, der Tausende Menschen in der Region Tag für Tag mit frischem Wasser versorgt. Ein wahrer Schatz, der sich mitten in den Wald einfügt.