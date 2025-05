Es gibt Tage, an denen wäre man besser im Bett geblieben. Für den Rennsteig-Radler entpuppt sich der 8. Januar 2025 als solch ein Tag. Eine kleine Morgenrunde sollte es werden. Das Wetter war nicht perfekt. Vier Grad über Null und leicht feuchte Straßen. Dass es glatt werden könnte, hatte ich nicht erwartet. Doch auf dem Rückweg meiner Tour liege ich plötzlich auf der Straße. Dabei hatte ich die Kurve in Schrittgeschwindigkeit angesteuert, weil ich wenige Kilometer zuvor gemerkt hatte, dass der kalte Wind die feuchten Straßen in Rutschbahnen verwandelt.