Mittags um 12 Uhr hatte ich es noch für unmöglich gehalten, dass ich heute noch aufs Fahrrad steige. Die 13 Grad Außentemperatur hätten mich nicht abgeschreckt. Ein langes Trikot und eine Windweste hätten wohl ausgereicht, um nicht zu frieren. Doch seit dem frühen Morgen hat es praktisch ununterbrochen geregnet. Kein warmer Sommerregen. Es sah eindeutig nach Herbst aus beim Blick aus dem Fenster. Und das Anfang August.