Puh, selbst hier oben ist es heiß an diesem Tag. Zumindest an den Stellen des Weges, an denen die Bäume nicht dicht genug stehen, um Schatten zu spenden. Doch es gibt sie noch, die Passagen des Rennsteigs zwischen Grenzadler und Schmücke, an denen der Höhenwanderweg so tief im Wald verschwindet, dass ich das Gefühl bekomme, durch einen Tunnel aus Bäumen zu fahren.