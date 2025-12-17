Sie suchen noch nach passenden Geschenken für Weihnachten? Die Person, die Sie beschenken wollen, fährt gerne Fahrrad? Dann ist es doch ganz einfach, denn Radler freuen sich immer über Präsente, die zu ihrem Hobby passen. Und nein, es muss nicht gleich ein neues Fahrrad sein. Denn das kann heutzutage richtig ins Geld gehen. Alljährlich zur Tour de France machen sich Journalisten einen Spaß daraus, die Preise der Profi-Räder zu vergleichen. Unter 7500 Euro ist inzwischen keins der Räder mehr zu haben. Doch keine Sorge, so viel müssen Sie nicht investieren, um echten Radlern eine Freude zu machen.