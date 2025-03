Im vergangenen Sommer hatte ein Filmteam im Auftrag von MDR und ARD in der Villa Feodora in Bad Liebenstein für die zweite Folge der Krimireihe „Tod am Rennsteig“ gedreht. Es versteht sich von selbst, dass die Erstausstrahlung als Donnerstagskrimi im Ersten besondere Aufmerksamkeit erfuhr.