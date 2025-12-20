Von Thomas Heigl
Am 9. Dezember 2025 hat in Brotterode-Trusetal die traditionelle Seniorenweihnachtsfeier stattgefunden. Die Stadt als Veranstalterin spricht von einer beeindruckenden Teilnehmerzahl von 120 Senioren aufwartete.
Rappelvolle Bude bei den Veranstaltungen in Floh-Seligenthal und Brotterode-Trusetal: Dabei waren längst nicht alle Rentner da.
