„Manchmal denkt man, schon (fast) alles gesehen und erlebt zu haben ... und dann kommt die einmalige Situation, in einer aktiven Kirche übernachten zu können. Ein Erlebnis der besonderen Art ...“, hinterlässt Wolfgang Knopf, der im Schwarzwald zu Hause ist, im Juni 2025 nach seiner Übernachtung in der Her(r)bergskirche Neustadt einen Eintrag im Gästebuch. Er ist nicht der Einzige, der diese nicht alltägliche Erfahrung nicht vergessen wird. Die Gästebücher der Michaeliskirche sind gefüllt mit Gefühlen, Gedanken und Wünschen, die die Übernachtungsgäste an diesem ungewöhnlichen Übernachtungsort bewegten. Was zu nahezu jeder Eintrag einschließt, ist ein Dank an die „Macher“ der Her(r)bergkirchengeschichte, die neben der ungewöhnlichen Übernachtungsart mit ihrer Herzlichkeit und Nähe offenbar d e n Unterschied zum herkömmlichen Gästeservice bieten.