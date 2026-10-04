Rennsteig-Herbstlauf: Rennsteiglaufsieger lässt nichts anbrennen

Eine Stunde später fiel in Neuhaus der Startschuss für die Traditionsstrecke, die gleichzeitig die teilnehmerstärkste Strecke des Rennsteig-Herbstlaufes ist. Die Läufer folgten dabei dem ersten Teilabschnitt der legendären Rennsteigmarathon Strecke bis nach Masserberg. Bei den Männern konnte Hannes Hittinger vom SV Bergdorf-Höhn seinen Vorjahressieg erfolgreich verteidigen. Er erreichte das Ziel nach 1:10 Stunden. Leon Frank vom SV Medizin Bad Liebenstein belegte in 1:17 Stunden den zweiten Platz. Rang drei ging an Tobias Fischer vom GutsMuths-Rennsteiglaufverein, der nach 1:19 Stunden das Ziel erreichte. Bei den Frauen setzte sich Christin Gebhardt vom SV Sömmerda durch und gewann in 1:32 Stunden. Die Vorjahressiegerin Julia Stephan vom GutsMuths Rennsteiglaufverein kam auf Platz zwei und Sandra Ritter auf Rang drei.