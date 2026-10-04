Rennsteig-Herbstlauf: Rennsteiglaufsieger lässt nichts anbrennen

Den Auftakt machten die Trailläufer, die sich auf die anspruchsvolle 33-Kilometer-Strecke begaben. Von Beginn an setzte sich Leon Schübel vom SGB Stadtsteinach an die Spitze. Der diesjährige Rennsteiglauf Marathonsieger ließ auch beim Herbstlauf nichts anbrennen und gewann souverän in 2:26 Stunden. Auf Rang zwei folgte Fabian Paradies vom GutsMuths-Rennsteiglaufverein in 2:31 Stunden. Daniel Claus vom SV Sömmerda komplettierte in 2:32 Stunden das Podium. Bei den Frauen entwickelte sich ein spannendes Rennen zwischen Ann-Kathrin Deubner (SV Sömmerda), Antonia Horn (WSV Asbach) und Gloria Herold (Race Erfurt). Bis zur letzten Zwischenzeit an der Werraquelle lagen die drei Läuferinnen eng beieinander. Dort verschaffte sich Deubner den entscheidenden Vorsprung und sicherte sich den Sieg in 2:52 Stunden. Antonia Horn kam nach 2:56 Stunden auf Rang zwei ins Ziel, Gloria Herold belegte in 2:59 Stunden Platz drei.