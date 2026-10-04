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Rennsteig-Herbstlauf Rennsteiglaufsieger lässt nichts anbrennen

Mehr als 1.000 Läuferinnen und Läufer sind bei idealem Laufwetter beim mittlerweile 35. Rennsteig-Herbstlauf dabei.

Rennsteig-Herbstlauf: Rennsteiglaufsieger lässt nichts anbrennen
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Trailsiegerin Ann-Kathrin Deubner vom SV Sömmerda. Foto: Rennsteiglaufverein

Der Rennsteig-Herbstlauf hat am Sonntag seine 35. Auflage gefeiert und einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt, warum Neuhaus und Masserberg im Herbst zum Laufsport-Mekka im Thüringer Wald werden. Mehr als 1.000 Teilnehmer gingen auf den verschiedenen Strecken an den Start und erlebten bei nahezu perfekten Laufbedingungen einen sportlichen und stimmungsvollen Herbsttag am Rennsteig.

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Start in Masserberg. Foto: Rennsteiglaufverein

Nach den wechselhaften Bedingungen der vergangenen Jahre wurden die Läuferinnen und Läufer diesmal mit idealem Laufwetter belohnt. Das sorgte auch für eine besonders gute Stimmung und Begeisterung entlang der Strecken bei den Teilnehmern, Helfern und Unterstützern.

Zu den regelmäßigen Gästen des Rennsteig Herbstlaufes gehört auch Wolfgang Nadler, der mit inzwischen 51 Teilnahmen am Rennsteig-Supermarathon zu den prägenden Persönlichkeiten gehört. Beim Rennsteig-Herbstlauf erlebt Wolfgang Nadler eine weitere Facette des legendären Rennsteiglaufes.

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Den Auftakt machten die Trailläufer, die sich auf die anspruchsvolle 33-Kilometer-Strecke begaben. Von Beginn an setzte sich Leon Schübel vom SGB Stadtsteinach an die Spitze. Der diesjährige Rennsteiglauf Marathonsieger ließ auch beim Herbstlauf nichts anbrennen und gewann souverän in 2:26 Stunden. Auf Rang zwei folgte Fabian Paradies vom GutsMuths-Rennsteiglaufverein in 2:31 Stunden. Daniel Claus vom SV Sömmerda komplettierte in 2:32 Stunden das Podium. Bei den Frauen entwickelte sich ein spannendes Rennen zwischen Ann-Kathrin Deubner (SV Sömmerda), Antonia Horn (WSV Asbach) und Gloria Herold (Race Erfurt). Bis zur letzten Zwischenzeit an der Werraquelle lagen die drei Läuferinnen eng beieinander. Dort verschaffte sich Deubner den entscheidenden Vorsprung und sicherte sich den Sieg in 2:52 Stunden. Antonia Horn kam nach 2:56 Stunden auf Rang zwei ins Ziel, Gloria Herold belegte in 2:59 Stunden Platz drei.

Eine Stunde später fiel in Neuhaus der Startschuss für die Traditionsstrecke, die gleichzeitig die teilnehmerstärkste Strecke des Rennsteig-Herbstlaufes ist. Die Läufer folgten dabei dem ersten Teilabschnitt der legendären Rennsteigmarathon Strecke bis nach Masserberg. Bei den Männern konnte Hannes Hittinger vom SV Bergdorf-Höhn seinen Vorjahressieg erfolgreich verteidigen. Er erreichte das Ziel nach 1:10 Stunden. Leon Frank vom SV Medizin Bad Liebenstein belegte in 1:17 Stunden den zweiten Platz. Rang drei ging an Tobias Fischer vom GutsMuths-Rennsteiglaufverein, der nach 1:19 Stunden das Ziel erreichte. Bei den Frauen setzte sich Christin Gebhardt vom SV Sömmerda durch und gewann in 1:32 Stunden. Die Vorjahressiegerin Julia Stephan vom GutsMuths Rennsteiglaufverein kam auf Platz zwei und Sandra Ritter auf Rang drei.

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Mit mehr als 1.000 Aktiven, spannenden Rennen auf allen Distanzen und einer hervorragenden Stimmung hat der 35. Rennsteig-Herbstlauf seine besondere Stellung im Laufkalender des Thüringer Waldes erneut unterstrichen. Die Mischung aus landschaftlichem Erlebnis und der familiären Atmosphäre macht die Veranstaltung zu einem festen Bestandteil der Rennsteiglauf-Tradition.

Ergebnisse unter: 35. Rennsteig-Herbstlauf