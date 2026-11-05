Besuch aus Erfurt hatte sich am Rennsteig-Gymnasium in Neuhaus am Rennweg angekündigt. Thüringens Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur Christian Tischner brachte bei seinem Besuch in der weiterführenden Bildungseinrichtung am Schulcampus am Apelsberg in Vertretung der Thüringer Justiz- und Migrationsministerin Beate Meißner deren Mitarbeiterin Ute Hopf mit. Sie wurden vor Ort von Schulleiter Björn Greiner, dessen Stellvertreter Christian Tanzmeier sowie weiteren Lehrern, dem Schulchor und den Mitgliedern des Schulorchesters herzlich begrüßt. In der Aula warteten die Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Katrin Krenz und Anna Käppler zur Begrüßung der Gäste mit der „Ode an die Freude“ auf, einem der berühmtesten Gedichte Friedrich Schillers in der Vertonung durch Ludwig van Beethoven.