Mülltrennung will gelernt sein“, stellten die Schülerinnen Eva Grolms, Ronja Jeuth und Lisa Hampe fest. Für das Thema hatten sie sich schon länger interessiert. Auch in den sozialen Medien waren sie immer wieder auf die Forderung nach Nachhaltigkeit gestoßen. Im täglichen Umfeld in der Schule fiel ihnen jedoch auf, dass dort nur einfache Mülleimer vorhanden waren, die keine Mülltrennung erlaubten.