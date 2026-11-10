Sebastian Käppler oblag es am Samstagabend als Vorsitzendem des gastgebenden Schulfördervereins des Neuhäuser Rennsteig-Gymnasiums nicht nur, die zahlreichen Gäste zu begrüßen. Er führte auch mehrere Gruppen durch das Schulgebäude, denn schließlich hat sich in den letzten Jahren allerlei verändert. So bestaunten vor allem diejenigen, deren Abiturprüfungen schon eine Weile zurücklagen, die modernisierte Ausstattung in den Fachkabinetten und Klassenräumen. Natürlich war das Absolvententreffen vor allem wieder eines – ein Wiedersehen mit einstigen Mitschülern und Lehrern, eine Möglichkeit, sich auszutauschen und in Erinnerungen zu schwelgen. Elternvertreter sorgten für die Getränkeversorgung im Erdgeschoss. Ehemalige Schüler und Lehrer bedienten die Durstigen an der Cocktailbar zwei Etagen weiter oben. Und die Zwölftklässler boten Brötchen Wiener, Pizzaschnecken und selbst gebackene Kuchen feil, um ihre Abikasse aufzubessern. Zahlreiche Erinnerungsfotos entstanden an der Foto-Box. Besonders tolle Stimmung kam im Mehrzweckraum auf, wo Max Mannagottera zum Karaokeabend eingeladen hatte. Nicht nur Lehrer und Schüler trauten sich dort ans Mikrofon. Torsten Bähring von Cornamusa brachte zu fortgeschrittener Stunde noch einmal alle in beste Feierlaune. Käppler dankt allen Mitstreitern für einen gelungenen Abend – den Helfern ebenso wie den Gästen.