Rennsteig-Etappenlauf: 170 Kilometer in fünf Tagen

Besondere Meilensteine warten auf Ingrid Krügel und Irmgard Eggert zu, die auf 18 beziehungsweise 17 erfolgreiche Rennsteig-Etappenläufe zurückblicken können. Wie diese beiden Frauen nutzen viele andere Rennsteig-Etappenläufer die fünf Etappen auf dem Kammweg zur Vorbereitung auf ihren Start beim 52. GutsMuths-Rennsteiglauf am 17. Mai 2025. Darunter auch Wolfgang Nadler, der in diesem Jahr seinen 50. Rennsteig-Supermarathon bestreiten will. „Wir freuen uns darüber, dass wir elf Teilnehmer begrüßen können, die zum ersten Mal das Abenteuer eines Rennsteig-Etappenlaufs wagen und in die Fußstapfen der erfahrenen Rennsteigläufer treten“, so der Gesamtleiter Martin Mölders. Der jüngste Teilnehmer, Falk Wegener, kommt aus Berlin. Er feiert in diesem Jahr seinen achtzehnten Geburtstag.