Im Eisenacher Ortsteil Hörschel sind in den vergangenen Monaten 44 Pkw-Parkplätze entstanden. Dazu kommen sechs Stellflächen für Wohnmobilisten sowie Möglichkeiten zur Ver- und Entsorgung. Moderne Sanitäranlagen sind gebaut worden. Vom Wanderparkplatz gelangt man direkt zum Bootsanleger an der Hörsel. Informationstafeln und Wegweiser geben den Gästen eine Orientierung zu Sehenswürdigkeiten und zu Wander- und Radwegen.