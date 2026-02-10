Erst eine olympische Medaille, dann Pasta und Pizza zur Belohnung und bald Schwimmlehrerin: Rennrodlerin Dajana Eitberger hat einen klaren Plan für ihre letzte große Mission als Sportlerin und die Zeit nach dem bevorstehenden Karriereende. Mit ihrer Doppelsitzer-Partnerin Magdalena Matschina peilt sie in der Doppelsitzer-Entscheidung am Mittwochabend ihre zweite Olympia-Plakette an, nachdem sie 2018 in Pyeongchang im Einsitzer bereits Silber gewonnen hatte. Zudem kündigte die Liebhaberin von italienischem Essen gegenüber unserer Zeitung an, nach Beendigung der Laufbahn im März beim Weltcup in Altenberg ehrenamtlich eine Ausbildung als Schwimmlehrerin zu beginnen.