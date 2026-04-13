Hinten steht die Null und obendrauf drei Punkte aus dem Derby mitgenommen, was will man mehr? Max Langenhans Fazit nach seinem ersten Einsatz für den FC Zella-Mehlis seit dem 12. Oktober 2025 fällt positiv aus. „Es war schon ein bisschen tough, wenn man das gar nicht mehr gewöhnt ist – das Körperliche, das Läuferische“, erzählt der 27-Jährige einen Tag nach dem Nachbarschaftsduell zwischen der Spielgemeinschaft Goldlauter und dem FC Zella-Mehlis in der Kreisoberliga Rhön-Rennsteig, der achthöchsten Spielklasse in Fußball-Deutschland.