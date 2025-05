Andi Langenhan müsste kühle Temperaturen eigentlich gewohnt sein, immerhin ist er als Trainer der Rennrodel-Trainingsgruppe Oberhof im Winter fast stets und ständig an diversen Eisbahnen beschäftigt. Da er sich an einem Morgen der vergangenen Woche mit seinen Sportlern schon zum Treppenlauf an den Skisprungschanzen im Oberhofer Kanzlersgrund aufhielt und es dort schon richtig ungemütlich war, zog der 40-Jährige es vor, sich nicht auch noch am Nachmittag den unberechenbaren Wettereskapaden Oberhofs auszusetzen.